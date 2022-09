Terribile spavento per Zelensky: l'incidente d'auto è grave e serve l'intervento del medico (Di giovedì 15 settembre 2022) Volodymyr Zelensky è stato coinvolto stamattina in un incidente stradale a Kiev mentre tornava dalla città di Izyum dopo una visita a sorpresa a seguito della riconquista. A svelare la notizia è stato il portavoce del presidente ucraino, Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che Zelensky è rimasto illeso e che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all'autista dell'auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. «Il presidente è stato visitato da un medico - ha aggiunto Nikiforov - ma non sono state riscontrate ferite gravi. Le circostanze dell'incidente saranno accertate dalle forze dell'ordine». Non è stato però chiarito quando ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Volodymyrè stato coinvolto stamattina in unstradale a Kiev mentre tornava dalla città di Izyum dopo una visita a sorpresa a seguito della riconquista. A svelare la notizia è stato il portavoce del presidente ucraino, Sergei Nikiforov, precisando su Facebook cheè rimasto illeso e che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all'autista dell', che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. «Il presidente è stato visitato da un- ha aggiunto Nikiforov - ma non sono state riscontrate ferite gravi. Le circostanze dell'saranno accertate dalle forze dell'ordine». Non è stato però chiarito quando ...

