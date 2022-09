Roma | l' annuncio di Gualtieri | ' A ottobre il progetto stadio Pietralata'

TizianoRg11 : RT @Fil_Biafora: Annuncio del sindaco di #Roma Gualtieri: l'#ASRoma mi ha annunciato che ad ottobre verrà presentato il progetto dello stad… - monaco1927 : RT @Fil_Biafora: Annuncio del sindaco di #Roma Gualtieri: l'#ASRoma mi ha annunciato che ad ottobre verrà presentato il progetto dello stad… - flavietto87 : RT @Fil_Biafora: Annuncio del sindaco di #Roma Gualtieri: l'#ASRoma mi ha annunciato che ad ottobre verrà presentato il progetto dello stad… - Geoorg12 : RT @Fil_Biafora: Annuncio del sindaco di #Roma Gualtieri: l'#ASRoma mi ha annunciato che ad ottobre verrà presentato il progetto dello stad… - sportli26181512 : Il sindaco Gualtieri: 'A ottobre presentato lo stadio della Roma': Il sindaco Gualtieri: 'A ottobre presentato lo s… -

- Altro passo importante , anzi, fondamentale, per il progetto stadio della. Questa sera durante l'intervallo della sfida trae Helsinki, è arrivato l'da parte del sindaco Gualtieri sul progetto giallorosso: "Lami ha annunciato che a ottobre il club presenterà ufficialmente il progetto stadio Pietralata". ...'Ad ottobre ci sarà consegnato', l'dato dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri all'... Nella pancia dello Stadio Olimpico, alla presenza dell'amministratore delegato della, Pietro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’annuncio del Sindaco di Roma Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che la Roma nel mese di ottobre presenterà il progetto del nuovo stadio che sorgerà a Pietralata. Queste le sue parole ...