Prima puntata X Factor 2022 stasera in tv | data | orario e streaming auditions

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tutto pronto per la nuova edizione di X, che quest’anno presenta innumerevoli novità. Innanzitutto, la conduttrice sarà Francesca Michielin, che proprio 10 anni fa vinse questo talent. La giuria sarà invece composta da Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Rkomi e Fedez, che dopo svariate edizione ritorna al tavolo. Si parte alle 21:15 di, giovedì 15 settembre con lee potrete seguire Xsu Sky Uno HD oltre che insulla piattaforma Sky Go. Non è prevista una diretta in chiaro su TV8, che trasmetterà invece lain differita nella serata di mercoledì 21 settembre. Le sei puntate delle selezioni vi aspettano su Sky e Now, sempre disponibili ovviamente On Demand. SportFace.