Politano | “Quest’anno c’è una cosa diversa Rigore? Ci tenevo a batterlo”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 settembre 2022) Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato e brillantemente sconfitto i Rangers Glasgow per 0-3, grazie ai gol di Matteo, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, sfidando a viso aperto una squadra aggressiva e molto organizzata, in uno stadio molto complicato come l’Ibrox Stadium di Glasgow. Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Matteo, autore del gol suche ha sbloccato la partita e del primo gol su ribattuta poi annullato dall’arbitro con l’aiuto del var-IntervistaDi seguito le dichiarazioni dell’esterno italiano: Sulsegnato: “Cia calciare il, i rigoristi eravamo io e Zielinski poi in campo si decide. Mi dispiace per Zielo che ha sbagliato il ...