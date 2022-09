Napoli | 17enne ferito a Scampia da due colpi di arma da fuoco - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il ferimento in via Pino Puglisi, nel rione Don Guanella a, dove sono stati trovati 4 bossoli calibro 9x17. A Caivano in fila per una dose di ...

VesuvioLive : Napoli, 17enne soccorso e portato in ospedale: colpito in una sparatoria - lacittanews : 17enne ferito a colpi di pistola nella zona di Scampia, a Napoli: il giovane sarebbe vittima di un agguato, anche s… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Napoli, 17enne ferito a Scampia da due colpi di arma da fuoco - qnazionale : Napoli, 17enne ferito a Scampia da due colpi di arma da fuoco - mattinodinapoli : Agguato a Napoli oggi, 17enne ferito con due colpi di pistola alla spalla e all'inguine -

Il ferimento in via Pino Puglisi, nel rione Don Guanella a Scampia, dove sono stati trovati 4 bossoli calibro 9x17. A Caivano in fila per una dose di .... Unè stato ferito da due colpi di arma da fuoco ieri sera a Scampia, quartiere della zona nord di. Il giovane, che è stato ferito alla spalla destra e all'inguine, è stato ...Napoli - Un ragazzo di 17 anni raggiunto da colpi di pistola la scorsa notte a Scampia, venendo ferito alla spalla e all'inguine. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 di ieri: alcuni sicari avrebb ...Un ragazzo di 17 anni di Scampia è stato ferito a colpi di pistola: il giovane è vittima di un agguato avvenuto nella notte in Via Pino Puglisi.