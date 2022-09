Live Midtjylland-Lazio 1-0: Paulinho porta avanti i danesi (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo l'esordio di Europa League contro il Feyenoord, e il successo in campionato contro il Verona, Sarri va a caccia di un?altra vittoria europea sul campo del Midtjylland. Mai... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo l'esordio di Europa League contro il Feyenoord, e il successo in campionato contro il Verona, Sarri va a caccia di un?altra vittoria europea sul campo del. Mai...

calciomercatoit : ?? 26' GOL del #Midtjylland! #Paulinho porta in vantaggio la formazione danese. ??? #MidtjyllandLazio 1-0 ?? #EuropaLeague LIVE - serieB123 : Midtjylland-Lazio: Sarri schiera davanti Immobile, Pedro e Anderson Live 0-0 - sportli26181512 : Midtjylland-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Sarri schiera Gila nuovamente titolare in Euro… - LALAZIOMIA : Europa League: alle 18.45 Midtjylland-Lazio, le formazioni ufficiali: Gila e Luis Alberto dal 1', Pedro con Immobile - cmdotcom : #EuropaLeague: alle 18.45 #MidtjyllandLazio, le formazioni ufficiali: Gila e Luis Alberto dal 1', Pedro con Immobile -