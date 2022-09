Lite a Lovere, spunta una spranga: un uomo fermato per tentato omicidio, l’altro grave in ospedale (Di giovedì 15 settembre 2022) Lovere. Sarebbe spuntata anche una spranga nella brutale Lite in strada che si è consumata martedì sera a Lovere, nella zona delle piscine. Il bilancio parla di un uomo ricoverato in ospedale con ferite multiple su tutto il corpo (la prognosi è riservata) e un altro in stato di fermo in carcere. All’origine dei dissapori dovrebbero esserci dei motivi passionali legati ad una donna. Altro, al momento, non è dato sapere visto l’alto riserbo mantenuto dagli inquirenti. Sul posto, quella sera, erano intervenuti i Carabinieri della caserma di Lovere e gli agenti della Polizia locale del comune lacustre. La Procura di Bergamo, per vederci chiaro, ha inoltre aperto un fascicolo per tentato omicidio. Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022). Sarebbeta anche unanella brutalein strada che si è consumata martedì sera a, nella zona delle piscine. Il bilancio parla di unricoverato incon ferite multiple su tutto il corpo (la prognosi è riservata) e un altro in stato di fermo in carcere. All’origine dei dissapori dovrebbero esserci dei motivi passionali legati ad una donna. Altro, al momento, non è dato sapere visto l’alto riserbo mantenuto dagli inquirenti. Sul posto, quella sera, erano intervenuti i Carabinieri della caserma die gli agenti della Polizia locale del comune lacustre. La Procura di Bergamo, per vederci chiaro, ha inoltre aperto un fascicolo per

