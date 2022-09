“Lei sa”. Marco Cucolo, torna tutto in ballo: parla di Lory Del Santo e non ha dubbi (Di giovedì 15 settembre 2022) Marco Cucolo e Lory Del Santo, dopo mesi di silenzio si torna a parlare di loro. Sono passati oltre 100 giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi dove la coppia era arrivata insieme. Lei fatta fuori dal televoto e lui costretto al ritiro. Durante l’avventura in Honduras ha perso 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, aveva spiegato in una intervista a Fanpage. Proprio la scarsa alimentazione sull’Isola dei Famosi ha fatto emergere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)Del, dopo mesi di silenzio sire di loro. Sono passati oltre 100 giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi dove la coppia era arrivata insieme. Lei fatta fuori dal televoto e lui costretto al ritiro. Durante l’avventura in Honduras ha perso 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potròre com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, aveva spiegato in una intervista a Fanpage. Proprio la scarsa alimentazione sull’Isola dei Famosi ha fatto emergere ...

