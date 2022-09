Juve che disastro, la Champions League non è (più) terreno di Allegri (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora una serata da dimenticare per la Juve di Allegri, dominata in casa dal Benfica e già con un piede fuori dalla Champions League Non siamo andati poi così lontani dal quattro su quattro in questa seconda giornata di Champions League, nella quale è soltanto la Juve a leccarsi le ferite (e che ferite…). Dopo il comodo successo dell’Inter in Repubblica Ceca, è arrivata infatti la conferma del Napoli anche in Scozia e l’accelerazione del Milan contro la Dinamo Zagabria a sigillare la vetta dei rispettivi gironi. Ma le note dolenti, come detto, sono arrivate dall’Allianz Stadium di Torino, laddove i bianconeri hanno confezionato l’ennesima prestazione sconcertante di questo inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante. La carica di Milik e compagni si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora una serata da dimenticare per ladi, dominata in casa dal Benfica e già con un piede fuori dallaNon siamo andati poi così lontani dal quattro su quattro in questa seconda giornata di, nella quale è soltanto laa leccarsi le ferite (e che ferite…). Dopo il comodo successo dell’Inter in Repubblica Ceca, è arrivata infatti la conferma del Napoli anche in Scozia e l’accelerazione del Milan contro la Dinamo Zagabria a sigillare la vetta dei rispettivi gironi. Ma le note dolenti, come detto, sono arrivate dall’Allianz Stadium di Torino, laddove i bianconeri hanno confezionato l’ennesima prestazione sconcertante di questo inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante. La carica di Milik e compagni si ...

CB_Ignoranza : Intanto Joao Mario, sì quello che giocava nell’Inter, ha segnato all’Allianz Stadium contro la Juve, provocando mez… - FBiasin : Pensavo che il #Napoli avrebbe avuto bisogno di tempo per trovare la quadra dopo un’estate non semplice. Pensavo c… - AlfredoPedulla : Nessuno glielo chiederà, basterebbe soltanto ammettere che questa non può essere Juve. Allegri - luglio1972 : @cicoria_e C'è da dire che questa juve è inguardabile, indegna - CriCri30626706 : Tutte vincono tranne la Juve facciamo ridere sia in Italia che in europa -