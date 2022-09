Guardia reale sviene davanti alla bara della Regina Elisabetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo aver lasciato la Scozia, il feretro della Regina Elisabetta è arrivato in Inghilterra ed ha fatto tappa prima a Buckingham Palace e poi a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente (aperta 24 ore al giorno e sorvegliata da una unità della Sovereign’s Bodyguard, della Household Division e dagli Yeoman Warders della Torre di Londra). Per qualche giorno infatti i sudditi della sovrana potranno salutarla per l’ultima volta e la fila già da ieri è impressionante. L’accesso alla Westminster Hall è consentito soltanto per un numero limitato di persone alla volta e intorno alla bara della Regina ci sono diverse guardie. Nel pomeriggio di ieri però una ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo aver lasciato la Scozia, il feretroè arrivato in Inghilterra ed ha fatto tappa prima a Buckingham Palace e poi a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente (aperta 24 ore al giorno e sorvegliata da una unitàSovereign’s Bodyguard,Household Division e dagli Yeoman WardersTorre di Londra). Per qualche giorno infatti i sudditisovrana potranno salutarla per l’ultima volta e la fila già da ieri è impressionante. L’accessoWestminster Hall è consentito soltanto per un numero limitato di personevolta e intornoci sono diverse guardie. Nel pomeriggio di ieri però una ...

RaiNews : Bbc sospende live streaming, ma il filmato diventa virale sui social. La Westminster Hall è aperta 24 ore al giorno… - RaiNews : Le lunghe cerimonie alla morte della Regina Elisabetta II, l'investitura di re Carlo III, la camera ardente, metton… - Agenzia_Ansa : Dopo le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II, a Buckingham Palace è stata interrotta la consuet… - n0st4Igia : non una guardia reale che sviene e le altre se ne fottono poi mi chiedete perché x me sta cosa della monarchia e del protocollo non ha senso - Cuoredifango : RT @SalazarYulia: La guardia reale presso la bara della regina è crollata. -