Francesca Chillemi lo ammette | “È tutto vero”: se ne va per sempre (Di giovedì 15 settembre 2022) L’amatissima attrice ha pronunciato parole chiare, che tolgono ogni dubbio. Per Francesca Chillemi sta per cambiare tutto Francesca Chillemi (Screen da Instagram)Miss Italia 2003, fin da bambina Francesca Chillemi ha sognato di fare l’attrice. Siciliana d’origine, la sua bellezza mediterranea è sicuramente un’ottima base di partenza per realizzare il suo sogno e il suo carattere, profondo e deciso, è la ciliegina sulla torta. Diventata famosa soprattutto per il ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio Ci Aiuti, oggi sta per andare in onda anche con un’altra serie tv, Viola Come il Mare. Dopo molto chiacchierare, però, Francesca Chillemi non ha potuto non dire la verità. Le sue parole lo ammettono e segnano ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 settembre 2022) L’amatissima attrice ha pronunciato parole chiare, che tolgono ogni dubbio. Persta per cambiare(Screen da Instagram)Miss Italia 2003, fin da bambinaha sognato di fare l’attrice. Siciliana d’origine, la sua bellezza mediterranea è sicuramente un’ottima base di partenza per realizzare il suo sogno e il suo carattere, profondo e deciso, è la ciliegina sulla torta. Diventata famosa sopratper il ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio Ci Aiuti, oggi sta per andare in onda anche con un’altra serie tv, Viola Come il Mare. Dopo molto chiacchierare, però,non ha potuto non dire la verità. Le sue parole lo ammettono e segnano ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - infoitcultura : Can Yaman e Francesca Chillemi beccati in atteggiamenti intimi: 'Forse non è solo finzione' - infoitcultura : Can Yaman e Francesca Chillemi: 'Come può il compagno di lei sopportare tutto ciò' sbotta Alessandro Rosica -