Dayane Mello esplode | “Addio per sempre” | lo sfogo zittisce tutti FOTO

castelochisca : RT @suelida16583097: @josiMellos @Dayanemello PROTAGONISTA DAYANE MELLO #Mellos #BreakTudoAwards #DayaneMello - possodirtel0 : RT @suelida16583097: @josiMellos @Dayanemello PROTAGONISTA DAYANE MELLO #Mellos #BreakTudoAwards #DayaneMello - QuotidianPost : Dayane Mello delusa dai reality: “Prendo le distanze” - icarvsplume : RT @sadopatico: lungi da me voler difendere dayane mello ma in quella storia parlava della situazione de “a fazenda” e sappiamo tutti bene… -

La modella brasiliana 33enne ha chiuso per sempre Non vuole avere più a che fare con i programmi che l'hanno resa famosadice basta con i reality, si scaglia contro questo tipo di show : "Mi dissocio" . La modella brasiliana 33enne, finalista della quinta edizione del GF Vip , rinnega il suo passato, quello ...Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella modella italo - americana ci ha tenuto a fare delle precisazioni: Leggi anche Alex Belli criticasui social A ...La modella brasiliana 33enne ha chiuso per sempre Non vuole avere più a che fare con i programmi che l’hanno resa famosa Dayane Mello dice basta con i reality, si scaglia contro questo tipo di show: “ ...Alex Belli critica Dayane Mello per alcune sue dichiarazione: "Ma per carità, sputa nel piatto dove ha mangiato" Nelle ultime ore Dayane Mello ha ...