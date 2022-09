Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 14 settembre 2022

(Di giovedì 15 settembre 2022)TV: idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine ha totalizzato 2793 spettatori (17.96% di share). La partita di calcio di Champions League: Rangers-Napoli su Canale5 ha conquistato in media 2988 spettatori (share 16.91%). Il film Cinquanta sfumature di nero su Italia1 ha realizzato 1053 spettatori (6.50%); su Rai2 lo speciale Rai Parlamento – Elezioniha portato a casa 492 spettatori (2.63%) nella prima parte e 288 (1.64%) nella seconda, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1600 ...

