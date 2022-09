Allegri: «Sono momenti che fanno parte del calcio. Rischio? Non mi sento a rischio» (Di giovedì 15 settembre 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della sfida persa contro il Benfica. Ecco le parole del tecnico della Juventus: SCONFITTA – «Abbiamo fatto 20 minuti bene, potevamo fare il 2-0. Poi nel momento di difficoltà non abbiamo difeso bene, abbiamo concesso qualche tiro. Il rigore mentalmente ci ha tagliato le gambe. Sono momenti che fanno parte del calcio, ora dobbiamo stare zitti e lavorare, riprendendo il cammino». DARE UN’IMPRONTA – «Si me lo sento, mi sento in grado. Ci mancano giocatori, ora dobbiamo lavorare con serenità e la responsabilità che dobbiamo avere tutti». PROBLEMI – «Abbiamo giocato molte partite, ma in questo momento potremmo dare mille spiegazioni. C’è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Massimilianoha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della sfida persa contro il Benfica. Ecco le parole del tecnico della Juventus: SCONFITTA – «Abbiamo fatto 20 minuti bene, potevamo fare il 2-0. Poi nel momento di difficoltà non abbiamo difeso bene, abbiamo concesso qualche tiro. Il rigore mentalmente ci ha tagliato le gambe.chedel, ora dobbiamo stare zitti e lavorare, riprendendo il cammino». DARE UN’IMPRONTA – «Si me lo, miin grado. Ci mancano giocatori, ora dobbiamo lavorare con serenità e la responsabilità che dobbiamo avere tutti». PROBLEMI – «Abbiamo giocato molte partite, ma in questo momento potremmo dare mille spiegazioni. C’è ...

