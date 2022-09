X Factor, anticipazioni prima puntata 15 settembre 2022: giudici, concorrenti e dove vedere le audizioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attesa è quasi finita perché domani, per la gioia di tutti i fan che non vedono l’ora, andrà in onda su Sky la prima (e imperdibile) puntata di X Factor, il talent show che vedrà alla conduzione Francesca Michielin. Sulle poltrone, invece, in qualità di giudici troveremo Dargen D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi, tra non poche novità. View this post on Instagram A post shared by X Factor Italia (@xFactoritalia) Cosa succederà nella prima puntata di X Factor Cambiano i giudici e i conduttori, ma non le ‘regole’ del programma. Domani, infatti, la puntata si aprirà con le audizioni: i concorrenti saliranno sul palco, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attesa è quasi finita perché domani, per la gioia di tutti i fan che non vedono l’ora, andrà in onda su Sky la(e imperdibile)di X, il talent show che vedrà alla conduzione Francesca Michielin. Sulle poltrone, invece, in qualità ditroveremo Dargen D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi, tra non poche novità. View this post on Instagram A post shared by XItalia (@xitalia) Cosa succederà nelladi XCambiano ie i conduttori, ma non le ‘regole’ del programma. Domani, infatti, lasi aprirà con le: isaliranno sul palco, ...

CorriereCitta : X Factor, anticipazioni prima puntata 15 settembre 2022: giudici, concorrenti e dove vedere le audizioni #XF2022 - infoitcultura : X Factor 2022: anticipazioni e dichiarazioni dalla conferenza stampa - zazoomblog : X Factor 2022 al via la nuova edizione: anticipazioni e dichiarazioni dalla conferenza stampa - #Factor #nuova… - flazia24 : RT @VanityFairIt: Inizia su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione di X Factor. Dalla complicità della giuria alla guida impeccabile d… - flamanc24 : RT @VanityFairIt: Inizia su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione di X Factor. Dalla complicità della giuria alla guida impeccabile d… -