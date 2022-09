Verso l' inverno più freddo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Inflazione «alimentare» oltre il 10 per cento, bollette di gas e luce previste tra il 60 e l’80 per cento in più. E mentre il dimissionario governo Draghi arranca con i provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese, l’Europa continua, imperterrita, a riaffermare la dottrina di una costosissima transizione verde. Questo, ovviamente, senza dover aumentare il debito nei Paesi membri che hanno problemi immediati. Com’è successo durante la crisi petrolifera degli anni Settanta, per gli italiani sarà una stagione di austerity. Monsieur de La Palice, nobilissimo combattente francese, è passato alla storia per un epitaffio storpiato sotto le mura di Pavia: «S’il n’était pas mort, il ferait encore envie» (se non fosse morto farebbe ancora invidia) diventato «se non fosse morto sarebbe ancora in vita». Anche l’Europa, e segnatamente l’Italia dove il governo presunto dei migliori avviandosi ...