Vanessa Incontrada, il selfie in barca fa sognare | Che curve (Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è una foto di Vanessa Incontrada che ha lasciato tutti a bocca aperta: avete visto che curve pazzesche? Guardatela nel selfie che si è scattata in barca. La nota conduttrice non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto a dir poco L'articolo Vanessa Incontrada, il selfie in barca fa sognare Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è una foto diche ha lasciato tutti a bocca aperta: avete visto chepazzesche? Guardatela nelche si è scattata in. La nota conduttrice non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto a dir poco L'articolo, ilinfaChechemusica.it.

pietro_osvaldo : retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”. Vanessa Incontrada. ?? - pietro_osvaldo : @FratellidItalia Durante un’intervista sul “Corsera”, hanno ricordato a Vanessa Incontrada che una donna potrebbe… - pietro_osvaldo : i retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”. Vanessa Incontrada. - pietro_osvaldo : @GiorgiaMeloni orptedsnoS · Durante un’intervista sul “Corsera”, hanno ricordato a Vanessa Incontrada che una donn… - Lupoirpino5M : ma perché i giornali online infami ce l’hanno tanto con Vanessa incontrada? Ma come si permettono? -