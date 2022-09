Uomini e Donne, cambia la data d’inizio: quando comincia (Di mercoledì 14 settembre 2022) cambia la data di inizio di Uomini e Donne, svelato quanto andrà in onda su Canale 5 il dating show condotto da Maria De Filippi Manca sempre meno alla nuova stagione di Uomini e Donne, trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. I tantissimi fan del noto ed amato programma non vedono l’ora di scoprire tutto ciò che succederà, novità e colpi di scena di sicuro saranno come sempre tanti. La messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 19 settembre 2022, la data di inizio però è cambiata. Uomini e Donne (Screenshot video Witty)A confermare il cambio di programma nelle scorse ore sono stati proprio i canali social del famoso dating show. I telespettatori però non dovranno ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 settembre 2022)ladi inizio di, svelato quanto andrà in onda su Canale 5 il dating show condotto da Maria De Filippi Manca sempre meno alla nuova stagione di, trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. I tantissimi fan del noto ed amato programma non vedono l’ora di scoprire tutto ciò che succederà, novità e colpi di scena di sicuro saranno come sempre tanti. La messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 19 settembre 2022, ladi inizio però èta.(Screenshot video Witty)A confermare il cambio di programma nelle scorse ore sono stati proprio i canali social del famoso dating show. I telespettatori però non dovranno ...

