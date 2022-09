Uomini e Donne 2022, la prima puntata slitta al 20 settembre: ecco perché cambia la programmazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) slitta di un giorno la partenza di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. L’inizio, inizialmente previsto il 19 settembre, sembrerebbe essere stato posticipato, quindi i fan dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere nello studio i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over. perché slitta la partenza di Uomini e Donne? Uomini e Donne, stando alle ultime indiscrezioni, prenderà il via sì la settimana prossima, ma martedì 20 settembre. Il motivo? Lunedì su Canale 5, proprio in quella fascia oraria, andrà in onda lo speciale del TG5 interamente dedicato alla Regina Elisabetta. In diretta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022)di un giorno la partenza di, il dating show di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. L’inizio, inizialmente previsto il 19, sembrerebbe essere stato posticipato, quindi i fan dovranno pazientare ancora un po’di vedere nello studio i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over.la partenza di, stando alle ultime indiscrezioni, prenderà il via sì la settimana prossima, ma martedì 20. Il motivo? Lunedì su Canale 5, proprio in quella fascia oraria, andrà in onda lo speciale del TG5 interamente dedicato alla Regina Elisabetta. In diretta, ...

