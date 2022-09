Ucraina, von der Leyen in giallo e blu a Strasburgo (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è presentata vestita con i colori della bandiera Ucraina, in giacca gialla e camicetta blu con una spilla gialloblù per il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo. In sala ad ascoltarla c’era la first lady Ucraina Olena Zelenska. Spesso, dal 24 febbraio 2022, la presidente sceglie di vestirsi con i colori nazionali ucraini, segnalando visivamente la propria solidarietà a Kiev. Anche altri componenti della Commissione ed eurodeputati erano vestiti in giallo e blu (che sono anche i colori della bandiera dell’Ue). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von dersi è presentata vestita con i colori della bandiera, in giacca gialla e camicetta blu con una spillablù per il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a. In sala ad ascoltarla c’era la first ladyOlena Zelenska. Spesso, dal 24 febbraio 2022, la presidente sceglie di vestirsi con i colori nazionali ucraini, segnalando visivamente la propria solidarietà a Kiev. Anche altri componenti della Commissione ed eurodeputati erano vestiti ine blu (che sono anche i colori della bandiera dell’Ue). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - GiovaQuez : Von der Leyen in giallo e blu ????: 'Quella sferrata dalla Russia all'Ucraina non è solo una guerra che riguarda i du… - Agenzia_Italia : ???? ?? Il discorso di @vonderleyen sullo Stato dell’Unione. _ La presidente della commissione ha citato gli operai d… - warsteiner_SF : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra contro l… - elespaterlini1 : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra contro l… -