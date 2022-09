(Di mercoledì 14 settembre 2022) È in arrivo un assaggio d'inverno: crolloin),a quote medie sulle Alpi e tanto vento: ecco cosa accadrà da sabato

E' previsto undelle temperature anche di 10 - 12°C, tireremo fuori i cappotti in questo ... complice l'attenuazione del vento, anche un leggero rialzodurante il giorno. Ma attenzione,...E' previsto infatti undelle temperature anche di 10 - 12°C, tireremo fuori i cappotti in ... complice l'attenuazione del vento, anche un leggero rialzodurante il giorno. Ma ... Tracollo termico, fino a 12°C in meno: arriva il freddo e la neve È in arrivo un assaggio d'inverno: crollo termico (12°C in meno), neve a quote medie sulle Alpi e tanto vento freddo: ecco cosa accadrà da sabato ...FOGGIA, 14/09/2022 - (ilmeteo) Adesso abbiamo una data: il 17 Settembre l’Estate 2022, caldissima, opprimente, siccitosa, afosa e ovunque ...