Sepe, pericolo scampato: incidente per l'ex Napoli, ma non preoccupa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ieri sera il portiere della Salernitana Luigi Sepe è stato coinvolto in un incidente stradale, subito dopo aver terminato l'allenamento con il resto della squadra. Come riferito da SalernitanaNews, sono stati alcuni compagni di squadra a soccorrerlo, tra cui Vincenzo Fiorillo, secondo portiere dei granata, e Federico Bonazzoli. Le condizioni dell'ex giocatore del Napoli fortunatamente non sono preoccupanti, visto che ha subito solo un lieve colpo di frusta. In ogni caso, la sua presenza in vista della partita contro il Lecce non è in dubbio, sarà quindi regolarmente a disposizione del tecnico Davide Nicola. FOTO: Getty – Sepe SalernitanaLuigi Sepe è uno dei giocatori che hanno ben impressionato nella gara del posticipo di domenica sera contro la Juventus.

