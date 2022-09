Perché se dici le parolacce sei un maleducato? Non è assolutamente come pensi tu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Solitamente le parolacce descrivono un contesto informale, ma anche dall’aspetto ‘maleducato’: ma Perché? Non è assolutamente come pensi tu! ‘Acciderboli’, ‘Mannaggia’, ‘Perdindirina’ e tanto altro: quante volte diciamo queste esclamazioni? Ve lo diciamo noi: mai. Sono invece vocaboli che solitamente vedono un’accezione quasi divertente, spesso insegnate ai bambini come sostituzione delle più importanti e conosciute, oltre che fantomatiche, parolacce. Queste ultime nel vocabolario adulto sono ormai presenti quasi come un intercalare, possono essere aggiunte tra un verbo oppure utilizzate per rafforzare un aggettivo, esempio? ‘Sei fottu***ente bello, oggi‘! Fonte PinterestInsomma, se gli adulti sono ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Solitamente ledescrivono un contesto informale, ma anche dall’aspetto ‘’: ma? Non ètu! ‘Acciderboli’, ‘Mannaggia’, ‘Perdindirina’ e tanto altro: quante volteamo queste esclamazioni? Ve loamo noi: mai. Sono invece vocaboli che solitamente vedono un’accezione quasi divertente, spesso insegnate ai bambinisostituzione delle più importanti e conosciute, oltre che fantomatiche,. Queste ultime nel vocabolario adulto sono ormai presenti quasiun intercalare, possono essere aggiunte tra un verbo oppure utilizzate per rafforzare un aggettivo, esempio? ‘Sei fottu***ente bello, oggi‘! Fonte PinterestInsomma, se gli adulti sono ...

