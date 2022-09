"Ora che è morta Elisabetta...". Chi scarica Carlo: un drammatico inizio da Re (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con la morte della regina Elisabetta molte cose cambieranno, a partire dalla spinta per l'indipendenza da parte di molti Paesi del Commonwealth. Ne è convinto il professor Antonio Villafranca, direttore della ricerca dell'Ispi, che al Giornale ha detto: "La spinta ora che è morta la Regina si farà più attiva. Per molti intraprendere un cambiamento attraverso l'iter parlamentare era ritenuto un atto di offesa nei confronti della Regina. Oggi con Carlo questo riguardo potrebbe non esserci più. E sappiamo bene che altre sei isole caraibiche spingono per il referendum". A fare più rumore sono soprattutto i più piccoli, quelli che vedono nella monarchia britannica il simbolo del loro doloroso passato coloniale. La "rivoluzione" è partita lo scorso novembre con le Barbados, che hanno deciso di abbandonare il Commonwealth per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con la morte della reginamolte cose cambieranno, a partire dalla spinta per l'indipendenza da parte di molti Paesi del Commonwealth. Ne è convinto il professor Antonio Villafranca, direttore della ricerca dell'Ispi, che al Giornale ha detto: "La spinta ora che èla Regina si farà più attiva. Per molti intraprendere un cambiamento attraverso l'iter parlamentare era ritenuto un atto di offesa nei confronti della Regina. Oggi conquesto riguardo potrebbe non esserci più. E sappiamo bene che altre sei isole caraibiche spingono per il referendum". A fare più rumore sono soprattutto i più piccoli, quelli che vedono nella monarchia britannica il simbolo del loro doloroso passato coloniale. La "rivoluzione" è partita lo scorso novembre con le Barbados, che hanno deciso di abbandonare il Commonwealth per ...

