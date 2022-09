Moreo mette in guardia il Brescia | “Il Benevento vorrà riscattarsi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ricevuto dalle mani di Andrea Caracciolo, uno che aha scritto la storia, la “Rondinella d’oro“, Stefano Moro può adesso tornare a concentrarsi sull’ormai imminente sfida con il. L’attaccante milanese, autore di un centro in questo campionato contro il Modena, è stato premiato ieri sera all’Oratorio San Giacinto dall’Associazione Giorgio Zanolli Editore. E’ stata l’occasione per parlare anche del prossimo impegno di campionato, in programma venerdì sera contro la Strega di Fabio Caserta. “Ci attende una gara complicata, loro hanno perso in casa la scorsa settimana e vorrannorci in difficoltà. Noi dovremo cercare di prenderli alti come sempre fatto fino ad ora“, è il pensiero di, “Clotet ci ha trasmesso un modo di giocare molto ...