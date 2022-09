Marino: «Bisogna limitare l’uso del VAR» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole dell’ad dell’Udinse, Marino, sul VAR dopo le ultime polemiche: «perché penso che Bisogna limitare l’uso del VAR» Pierpaolo Marino ha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni di Radio Crc. Le dichiarazioni del dirigente dell’Udinese in merito all’utilizzo del VAR. LE PAROLE – «Quello che è successo a Torino mi ha sorpreso. Con il fuorigioco la questione era sempre stata automatica, ma c’è anche stata la svista sul tocco di Bonucci. Io mi sono lamentato dopo Milan-Udinese, perché penso che Bisogna limitare l’uso del Var. Non si può far cambiare idea a un arbitro se non esiste una prova evidente che abbia valutato in prima persona l’episodio stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole dell’ad dell’Udinse,, sul VAR dopo le ultime polemiche: «perché penso chedel VAR» Pierpaoloha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni di Radio Crc. Le dichiarazioni del dirigente dell’Udinese in merito all’utilizzo del VAR. LE PAROLE – «Quello che è successo a Torino mi ha sorpreso. Con il fuorigioco la questione era sempre stata automatica, ma c’è anche stata la svista sul tocco di Bonucci. Io mi sono lamentato dopo Milan-Udinese, perché penso chedel Var. Non si può far cambiare idea a un arbitro se non esiste una prova evidente che abbia valutato in prima persona l’episodio stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

