Kaia Gerber, Leni Klum, Lily-Rose Depp e le altre: le “figlie di” conquistano la scena (Di mercoledì 14 settembre 2022) Buon sangue non mente. È proprio il caso di dirlo quando parliamo delle “figlie di”: da Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, a Deva Cassel, erede di Monica Bellucci. E poi Leni Klum, Lily-Rose Depp, Lily Collins, Shiloh Jolie-Pitt: ragazze cresciute a pane e arte. Che sia la moda o la recitazione, il canto o il ballo. Quella delle figlie di è una vera e propria carica di new generation pronta a conquistare la scena in svariati settori. Del resto, si sa: le figlie di hanno la possibilità di imparare dai genitori fin da piccolissime. Hanno in casa star a cui ispirarsi e di cui sognano di seguire le orme. Alcune hanno già iniziato, dimostrando talento e grandi capacità. altre vivono più riservate e nell’ombra: Suri ... Leggi su amica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Buon sangue non mente. È proprio il caso di dirlo quando parliamo delle “figlie di”: da, figlia di Cindy Crawford, a Deva Cassel, erede di Monica Bellucci. E poiCollins, Shiloh Jolie-Pitt: ragazze cresciute a pane e arte. Che sia la moda o la recitazione, il canto o il ballo. Quella delle figlie di è una vera e propria carica di new generation pronta a conquistare lain svariati settori. Del resto, si sa: le figlie di hanno la possibilità di imparare dai genitori fin da piccolissime. Hanno in casa star a cui ispirarsi e di cui sognano di seguire le orme. Alcune hanno già iniziato, dimostrando talento e grandi capacità.vivono più riservate e nell’ombra: Suri ...

boyshjt__ : Beata kaia gerber tra jacob e austin meglio che mi taccio - _gowithgrace_ : Appena scoperto che Kaia Gerber è una 2001. Ha la mia età. Ho bisogno di un secondo - DDeboradolce : RT @MBeerITALY: [FOTO] @madisonbeer , sabato scorso, 03 settembre, in arrivo al ristorante Off Sunset per celebrare il compleanno di Kaia G… - MBeerITALY : [FOTO] @madisonbeer , sabato scorso, 03 settembre, in arrivo al ristorante Off Sunset per celebrare il compleanno d… - CrystalCardona3 : RT @vogue_italia: Questo è il look che Kaia Gerber ha scelto per il suo ventunesimo compleanno. E che ha reso molto fiera mamma Cindy Crawf… -