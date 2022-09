(Di mercoledì 14 settembre 2022)16 settembre sarà l’ultimo giorno perLab: lunedì l’Associazione Poliiva Dilettantistica Acquamarina&Life ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione comunale la sua volontà dire i battenti ere dal contratto di concessione per la gestione del centroivo comunale. Una scelta dolorosa, nonostante ilavesse proposto un contributo straordinario per garantire il riequilibrio economico-finanziario del concessionario. “La decisione di Acquamarina&Life dire dal contratto di gestione è la conferma di quanto le realtàive risentano ancora dell’onda lunga delle conseguenze del Covid, ...

BergamoNews.it

I crediti accumulati dalsarebbero così grandi da rendere anti - economico lavorare su questi rami autostradali. Strada dei Parchi , la società controllata dalla famiglia Toto, ha chiesto al ...Con la portabilità verso TIM siin automatico dal contratto con il proprio attuale. Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Wonder SIX illimitati 70 GB in 4G primo mese ... Il gestore recede, venerdì chiude il Seriate Sport Lab: Comune a caccia di un sostituto Per ridurre i prezzi del gas occorre distruggere domanda. O con i razionamenti o col collasso di interi settori dell'economia. Metodi indolori non se ne vedono, al momento di Mario (...) ...Basta con le bollette del telefono a 28 giorni. Sanzionato l’operatore di TLC che passa dalla fatturazione su base mensile ...