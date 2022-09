Il dossier dell’intelligence svela i legami tra Russia e partiti europei (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stando a un dossier confidenziale compilato dalle forze d’intelligence statunitensi, sarebbero ormai certi i legami economici che legherebbero il presidente della Russia Vladimir Putin e i partiti politici di oltre 20 paesi europei, asiatici e africani fin dal 2014. I rapporti transnazionali risulterebbero soprattutto economici: 300 milioni di dollari la cifra complessiva dei trasferimenti di denaro che Putin avrebbe versato nelle casse dei partiti incriminati, i cui nomi rimangono ancora nell’ombra. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto a Washington se l’Italia è presente tra questi venti paesi, ma le risposte ricevute sono state parziali e inconcludenti. L’ex ambasciatore USA presso la NATO ha accusato pubblicamente che Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega siano tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stando a unconfidenziale compilato dalle forze d’intelligence statunitensi, sarebbero ormai certi ieconomici che legherebbero il presidente dellaVladimir Putin e ipolitici di oltre 20 paesi, asiatici e africani fin dal 2014. I rapporti transnazionali risulterebbero soprattutto economici: 300 milioni di dollari la cifra complessiva dei trasferimenti di denaro che Putin avrebbe versato nelle casse deiincriminati, i cui nomi rimangono ancora nell’ombra. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto a Washington se l’Italia è presente tra questi venti paesi, ma le risposte ricevute sono state parziali e inconcludenti. L’ex ambasciatore USA presso la NATO ha accusato pubblicamente che Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega siano tra ...

ZenatiDavide : Fondi russi ai politici, Urso (Copasir) sente Gabrielli: “Nei dossier 007 Usa non ci sono notizie dell’Italia”: ROM… - marcomiscio : Il dossier dell’intelligence americana su fondi russi a partiti politici, non sembra riguardare esponenti italiani…… - Centurione7777 : @jacopo_iacoboni Per poi magari scoprire che i dossier dell'intelligence USA erano farlocchi come quelli sull'urani… - Centurione7777 : @tempoweb Per poi magari scoprire che i dossier dell'intelligence USA erano farlocchi come quelli sull'uranio di Sa… - Centurione7777 : @Adnkronos Per poi magari scoprire che i dossier dell'intelligence USA erano farlocchi come quelli sull'uranio di S… -