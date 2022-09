sportli26181512 : É tornato Capuano: 'Io, Mertens, Parisi, la costruzione dal basso...': É tornato Capuano: 'Io, Mertens, Parisi, la… - pietroscogna : RT @Gazzetta_it: É tornato Eziolino Capuano: 'Io, Mertens, Parisi, la costruzione dal basso...' - Gazzetta_it : É tornato Eziolino Capuano: 'Io, Mertens, Parisi, la costruzione dal basso...' -

Una tappa nuova (ma neanche troppo) di una carriera infinita, vissuta quasi per intero in Serie C. Ezioriparte da Taranto, subentrando all'esonerato Nello Di Costanzo dopo due sconfitte nelle prime due giornate. A 57 anni, torna così in una città dove ha già allenato nel 2001, con l'obiettivo ...Dopo una nottata di ansia e grande spavento, Luigi ècarico, dando appuntamento ai fan per ... Nel programma di Canale 5 conobbe Irene, con cui ha vissuto una bella storia d'amore, ma ... Eziolino Capuano al Taranto: "Mertens, Parisi, la costruzione dal basso" L'allenatore cult delle serie minori torna in sella a Taranto: “Io come il medico del pronto soccorso, mi chiamano in situazioni di emergenza. A llenerò il figlio del d.s. Capuano vuol dire meritocra ...StampaIl Taranto, dopo aver esonerato Nello Di Costanzo, per le due sconfitte nelle due gare iniziali, ha affidato la panchina al tecnico salernitano Eziolino Capuano. Ieri primo allenamento e present ...