Di Maio "Dirty Dancing" a Napoli: fa stage diving con i camerieri di una trattoria

Che Luigi Di Maio avesse qualità di coreografo era cosa finora del tutto oscura. Fino a che non è giunto il momento in cui il ministro degli Esteri ha fatto visita alla nota trattoria "Nennella" dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Il leader di Impegno Civico è in città per il suo tour elettorale, candidato nel L'articolo proviene da Inews24.it.

