Covid, Pregliasco sogna: "Io ministro? Idea carina" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Intervenendo a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio2, quel gran fenomeno virale di Fabrizio Pregliasco ha candidamente ammesso che la prospettiva di diventare ministro della Salute non gli dispiacerebbe affatto. "È una Idea carina – ha dichiarato questo impagabile professionista del terrore sanitario – anche se non credo me lo chiederanno. È un grosso impegno, non ci penso." Interpellato sulla discesa in campo di Andrea Crisanti, virologo a corrente alternata in corsa per uno scranno parlamentare con il Pd, ha poi aggiunto: "Io continuo a fare politica, ma a modo mio. E nessuno mi ha chiesto di candidarmi". E per fortuna, ci verrebbe da aggiungere. Dopo oltre due anni trascorsi ad impaurire gli italiani, saltabeccando da un canale televisivo all'altro senza soluzione di continuità, ci manca solo di ritrovarci un ...

