“Cosa gli hanno fatto”. Ilary e Totti, succede a Fabrizio Corona dopo le rivelazioni choc (Di mercoledì 14 settembre 2022) La vendetta è un piatto che va servito freddo e Fabrizio Corona non attende altro dal 2018, quando Ilary Blasi al GF Vip 3, al tempo conduttrice del reality con Alfonso Signorini nei panni di spietato opinionista, ha dato vita ad uno degli scontri più iconici della televisione riaprendo il caso di Flavia Vento e togliendogli la parola. dopo che Francesco Totti ha rilasciato la criticata, fin troppo trasparente, intervista sull’ex moglie, lui ha cavalcato l’onda. La chiacchierata che Francesco Totti ha concesso al Corriere della Sera ha avuto quasi più risonanza di quanta ne stanno avendo le elezioni politiche, un fatto sorprendente quanto preoccupante. Così Fabrizio Corona non è riuscito a controllare il rancore per ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 settembre 2022) La vendetta è un piatto che va servito freddo enon attende altro dal 2018, quandoBlasi al GF Vip 3, al tempo conduttrice del reality con Alfonso Signorini nei panni di spietato opinionista, ha dato vita ad uno degli scontri più iconici della televisione riaprendo il caso di Flavia Vento e togliendogli la parola.che Francescoha rilasciato la criticata, fin troppo trasparente, intervista sull’ex moglie, lui ha cavalcato l’onda. La chiacchierata che Francescoha concesso al Corriere della Sera ha avuto quasi più risonanza di quanta ne stanno avendo le elezioni politiche, unsorprendente quanto preoccupante. Cosìnon è riuscito a controllare il rancore per ...

