Caro energia, le mosse Ue per risparmiare (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea propone una serie di misure “temporanee” per ridurre i prezzi dell’energia in vista dell’inverno. Per ridurre la domanda nei momenti di picco, che fa entrare in gioco l’energia più costosa, la Commissione propone di introdurre l’obbligo di ridurre il consumo di elettricità di almeno il 5% durante determinate ore di picco. Gli Stati dovranno identificare il 10% delle ore con il prezzo maggiore previsto e ridurre la domanda in queste ore. La Commissione propone anche di ridurre la domanda complessiva di elettricità di almeno il 10% entro fine marzo 2023 (non indica rispetto a quando). Le misure allo scopo, che possono prevedere compensazioni finanziarie, verranno individuate dai Paesi membri. L’esecutivo Ue propone inoltre di introdurre un tetto ai ricavi dei cosiddetti produttori inframarginali, cioè le imprese ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea propone una serie di misure “temporanee” per ridurre i prezzi dell’in vista dell’inverno. Per ridurre la domanda nei momenti di picco, che fa entrare in gioco l’più costosa, la Commissione propone di introdurre l’obbligo di ridurre il consumo di elettricità di almeno il 5% durante determinate ore di picco. Gli Stati dovranno identificare il 10% delle ore con il prezzo maggiore previsto e ridurre la domanda in queste ore. La Commissione propone anche di ridurre la domanda complessiva di elettricità di almeno il 10% entro fine marzo 2023 (non indica rispetto a quando). Le misure allo scopo, che possono prevedere compensazioni finanziarie, verranno individuate dai Paesi membri. L’esecutivo Ue propone inoltre di introdurre un tetto ai ricavi dei cosiddetti produttori inframarginali, cioè le imprese ...

fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - petergomezblog : Caro energia, l’analisi del centro studi Ecco: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo a… - petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - Stefano_Budoia : RT @Incontricivili: Contro il caro energia in bolletta nasce il coordinamento salvagente ?? per fermare aumenti e razionamenti per difendere… - La7tv : #tagada Caro energia, il pane verso i sei euro al chilo -