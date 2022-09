Andreas Muller, il fratello Daniel ricoverato in ospedale “in codice rosso”: “I battiti erano circa a 190” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Andreas Muller cuore affettuoso. Il ballerino, fidanzato di Veronica Peparini, ha condiviso su Instagram un pensiero dolce per il fratello Daniel, ricoverato in ospedale pochi giorni fa, di cui ha pubblicato alcuni video e immagini. “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale – ha scritto –. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici hanno scoperto che i battiti erano circa a 190 ed è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana”. Purtroppo, Daniel soffre di malori simili, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)cuore affettuoso. Il ballerino, fidanzato di Veronica Peparini, ha condiviso su Instagram un pensiero dolce per ilinpochi giorni fa, di cui ha pubblicato alcuni video e immagini. “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciatoin– ha scritto –. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici hanno scoperto che ia 190 ed è stato messo inper una settimana”. Purtroppo,soffre di malori simili, ma ...

