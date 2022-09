Agropoli, al via l’Anno Giubilare Francescano per gli 800 anni dalla presenza di San Francesco (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Arturo Calabrese Tutto pronto ad Agropoli per l’inaugurazione dell’Anno Giubilare Francescano. Con apposito decreto del Vaticano, ottenuto tramite l’intercessione delle locali autorità ecclesiastiche, la città ospiterà le celebrazioni per onorare gli 800 anni dal passaggio di San Francesco, quando parlò ai pesci dal famoso scoglio che da lui prende il nome. Sabato prossimo, alle ore 18.00 e presso la chiesa di San Francesco, si terrà l’apertura simbolica della Porta Santa, alla presenza del vescovo della diocesi di Vallo della Lucania Ciro Miniero. «L’apertura delle Porta Santa nella Chiesa dedicata al Santo di Assisi – spiega Don Carlo Pisani, fautore e ideatore dell’intera rosa di eventi – e l’indizione di uno speciale anno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Arturo Calabrese Tutto pronto adper l’inaugurazione del. Con apposito decreto del Vaticano, ottenuto tramite l’intercessione delle locali autorità ecclesiastiche, la città ospiterà le celebrazioni per onorare gli 800dal passaggio di San, quando parlò ai pesci dal famoso scoglio che da lui prende il nome. Sabato prossimo, alle ore 18.00 e presso la chiesa di San, si terrà l’apertura simbolica della Porta Santa, alladel vescovo della diocesi di Vallo della Lucania Ciro Miniero. «L’apertura delle Porta Santa nella Chiesa dedicata al Santo di Assisi – spiega Don Carlo Pisani, fautore e ideatore dell’intera rosa di eventi – e l’indizione di uno speciale anno ...

