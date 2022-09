Aeroporto, Giani: 'Soluzione più condivisa possibile. Cucchi ha suonato fuori dal coro' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il governatore getta acqua sul fuoco delle polemiche a Firenze: 'A inizio ottobre via al confronto con i ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il governatore getta acqua sul fuoco delle polemiche a Firenze: 'A inizio ottobre via al confronto con i ...

qn_lanazione : Il governatore getta acqua sul fuoco delle polemiche a Firenze: 'A inizio ottobre via al confronto con i sindaci'… - Barbara22Mar : Mentre Letta dice che non farà il governo coi sinistri, a Firenze esplode il caso Ilaria Cucchi. Candidata all'unin… - BerniCurenai : Ilaria #Cucchi fa arrabbiare il #Pd: lo scivolone sull'aeroporto di Firenze - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Sinistra in confusione, lo sfondone di #IlariaCucchi fa infuriare il #Pd #aeroporto #firenze #13settembre #elezionipolitiche2… - carlo_masera : RT @LanzoMichele: @raffaellapaita Genova è una causa persa, i dem sono ininfluenti e Bucci determinato. In Toscana, Giani è messo alla prov… -