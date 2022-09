Viktoria Plzen-Inter 0-2: prima vittoria per i nerazzurri (Di martedì 13 settembre 2022) Nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, l'Inter riscatta il ko Interno contro il Bayern Monaco e batte 2-0 il Viktoria Plzen, conquistando i primi punti in Europa. Gara a senso unico, con i nerazzurri padroni del campo.Al 20' Dzeko sblocca il match su assist di Correa. Dopo un'ora di gioco i cechi rimangono in 10 per l'espulsione di Bucha (duro fallo su Barella) e in contropiede al 70' Dumfries chiude il match servito dal bosniaco. Classifica: Barcellona, Bayern, Inter 3, Viktoria Plzen 0. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022) Nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, l'riscatta il kono contro il Bayern Monaco e batte 2-0 il, conquistando i primi punti in Europa. Gara a senso unico, con ipadroni del campo.Al 20' Dzeko sblocca il match su assist di Correa. Dopo un'ora di gioco i cechi rimangono in 10 per l'espulsione di Bucha (duro fallo su Barella) e in contropiede al 70' Dumfries chiude il match servito dal bosniaco. Classifica: Barcellona, Bayern,3,0.

