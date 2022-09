Via il tetto degli stipendi ai superdirigenti dello Stato: capolavoro dei Migliori con tanto di scaricabarile. Palazzo Chigi: “Colpa dei partiti”. Il Pd: “No, del Mef” (Di martedì 13 settembre 2022) In piena crisi economia e caro bollette il Senato approva la deroga al tetto degli stipendi per le figure di vertice della Pubblica amministrazione e delle Forze dell’ordine. Grazie a un emendamento inserito in Commissione al decreto Aiuti bis, per una serie di figure apicali arriva un “trattamento economico accessorio” in deroga alla norma sul tetto degli stipendi dei manager di Stato. Così potranno sforare il limite di 240mila euro: non viene neppure fissato un ulteriore tetto ma viene si fa solamente riferimento al “limite massimo delle disponibilità del fondo” per le esigenze indifferibili istituito presso il Mef, che ha una dotazione annua di 25 milioni. Ed è subito scarica barile tra governo dei “Migliori” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) In piena crisi economia e caro bollette il Senato approva la deroga alper le figure di vertice della Pubblica amministrazione e delle Forze dell’ordine. Grazie a un emendamento inserito in Commissione al decreto Aiuti bis, per una serie di figure apicali arriva un “trattamento economico accessorio” in deroga alla norma suldei manager di. Così potranno sforare il limite di 240mila euro: non viene neppure fissato un ulteriorema viene si fa solamente riferimento al “limite massimo delle disponibilità del fondo” per le esigenze indifferibili istituito presso il Mef, che ha una dotazione annua di 25 milioni. Ed è subito scarica barile tra governo dei “” e ...

