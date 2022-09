"Vi dico io quanto durerà davvero questa crisi": la nera profezia in tv (Di martedì 13 settembre 2022) Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia non ha dubbi: questa crisi durerà a lungo. Intervenendo a Quarta Repubblica, il talk show di rete 4 condotto da Nicola Porro, Tabarelli parla del caro energia e soprattutto dell'inflazione che sta divorando le tasche delle famiglie italiane. Il potere di acquisto si è notevolmente abbassato e il governo in queste ore è alla disperata ricerca di soluzioni per cercare di arginare lo tsunami che si sta abbattendo sul Paese. Tabarelli però non ha molta fiducia su una rapida conclusione della tempesta e così azzarda una profezia: "questa crisi durerà per i prossimi due anni". Parole forti che lasciano intendere quanto sia preoccupante questa situazione senza certezze ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia non ha dubbi:a lungo. Intervenendo a Quarta Repubblica, il talk show di rete 4 condotto da Nicola Porro, Tabarelli parla del caro energia e soprattutto dell'inflazione che sta divorando le tasche delle famiglie italiane. Il potere di acquisto si è notevolmente abbassato e il governo in queste ore è alla disperata ricerca di soluzioni per cercare di arginare lo tsunami che si sta abbattendo sul Paese. Tabarelli però non ha molta fiducia su una rapida conclusione della tempesta e così azzarda una: "per i prossimi due anni". Parole forti che lasciano intenderesia preoccupantesituazione senza certezze ...

