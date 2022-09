Var, il caso Juve - Salernitana cambia tutto: rivoluzione fuorigioco (Di martedì 13 settembre 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i vertici dell'Aia starebbero spingendo per introdurre anche in Italia la sperimentazione del fuorigioco semiautomatico già dal mese di ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 13 settembre 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i vertici dell'Aia starebbero spingendo per introdurre anche in Italia la sperimentazione delsemiautomatico già dal mese di ...

GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - forumJuventus : (Gds-TS) 'Caso #JuveSalernitana : l'Aia prova a discolparsi ma Candreva si vedeva e il Var nel dubbio avrebbe dovut… - Gazzetta_it : #JuveSalernitana Quella telecamera dell’Allianz Stadium serviva soltanto per le statistiche #Var - Fabio28423232 : @officialmaz La società che ha il monopolio delle riprese allo stadium non ha fornito l’immagine al Var, la cosa é… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caos Var, la Serie A ora punta sul fuorigioco semi-automatico: La Serie A punta sul fuorigioco… -