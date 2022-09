thasup, nel disco c@ra++ere s?ec!@le i Pinguini, Sfera Ebbasta, Coez (Di martedì 13 settembre 2022) thasup torna con il disco c@ra++ere s?ec!@le e annuncia la tracklist e alcuni feat tra cui quelli con i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta e Coez A tre anni dall’album d’esordio 23 6451, thasup continua a portare avanti una rivoluzione culturale senza precedenti in Italia: venerdì 30 settembre arriva il suo nuovo album, c@ra++ere s?ec!@le (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in pre-order (https://thasup.lnk.to/thasup). Dopo aver rivelato nelle scorse settimane alcune delle collaborazioni che sarà possibile trovare nel progetto – tra cui Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 13 settembre 2022)torna con ilc@s?ec!@le e annuncia la tracklist e alcuni feat tra cui quelli con iTattici Nucleari,A tre anni dall’album d’esordio 23 6451,continua a portare avanti una rivoluzione culturale senza precedenti in Italia: venerdì 30 settembre arriva il suo nuovo album, c@s?ec!@le (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in pre-order (https://.lnk.to/). Dopo aver rivelato nelle scorse settimane alcune delle collaborazioni che sarà possibile trovare nel progetto – tra cui, Rkomi,Tattici Nucleari, Lazza,, ...

VittoriaSerrao : c’è salmo nel disco di thasup unica certezza della mia vita al momento - ilsaltafossi : Ragazzi se nel disco di thasup c'è Tiziano Ferro rischio l'infarto - Sam_buca0 : Il modo in cui sto aspettando thasup ft. Salmo nel nuovo disco non ne avete un'idea - willi_mar8 : RT @noiamortaIe: umorismo rotto per i ptn raffigurati come pinguini nel nuovo album di thasup - noiamortaIe : umorismo rotto per i ptn raffigurati come pinguini nel nuovo album di thasup -