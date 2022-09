Sul gas l’Italia deve essere pronta ad agire da sola. Le ricette di De Micheli (Pd) (Di martedì 13 settembre 2022) O l’Europa fa l’Europa o sarà l’Italia a fare l’Italia. Il tetto al prezzo del gas appare sempre più vicino, ma ancora troppo lontano per essere toccato con mano. Il tempo a disposizione delle famiglie e delle imprese italiane, strozzate dall’impennata dei prezzi, sta per scadere. Paola De Micheli, ministra per le Infrastrutture nel governo Conte bis, oggi è capolista del Partito democratico per la Camera dei deputati nel collegio dell’Emilia Ovest, che comprende i territori delle province di Piacenza e di Parma e la maggior parte di quella di Reggio. E sa quanto l’industria, piccola o grande che sia, non può continuare a pagare il gas tre volte tanto rispetto a solo sei mesi fa. Per questo, in questo colloquio con Formiche.net, spiega dove e come mettere le mani per evitare il disastro. L’ORA DELLE DECISIONI “La ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) O l’Europa fa l’Europa o saràa fare. Il tetto al prezzo del gas appare sempre più vicino, ma ancora troppo lontano pertoccato con mano. Il tempo a disposizione delle famiglie e delle imprese italiane, strozzate dall’impennata dei prezzi, sta per scadere. Paola De, ministra per le Infrastrutture nel governo Conte bis, oggi è capolista del Partito democratico per la Camera dei deputati nel collegio dell’Emilia Ovest, che comprende i territori delle province di Piacenza e di Parma e la maggior parte di quella di Reggio. E sa quanto l’industria, piccola o grande che sia, non può continuare a pagare il gas tre volte tanto rispetto a solo sei mesi fa. Per questo, in questo colloquio con Formiche.net, spiega dove e come mettere le mani per evitare il disastro. L’ORA DELLE DECISIONI “La ...

