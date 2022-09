Rolex Swan Cup 2022, 90 yacht in gara a Porto Cervo (Di martedì 13 settembre 2022) Non c’è un momento di sosta in quel di Porto Cervo: dopo la Maxi yacht Rolex Cup, infatti, al via in Costa Smeralda la Rolex Swan Cup 2022. Grande entusiasmo negli equipaggi, al ritorno dopo quattro anni sulle banchine antistanti allo yacht Club Costa Smeralda. Un flotta di ben 90 imbarcazioni è pronta a darsi battaglia. Gli yacht iscritti alla Rolex Swan Cup 2022 Tra i partecipanti le barche più varie, dai più recenti esemplari proposti dal cantiere finlandese, quali il 48 e il 58 piedi, agli Swan storici dalla fine degli anni ‘60 agli anni ’80. Josian, 36 piedi, settimo esemplare del primo modello del cantiere, è la barca più piccola all’evento, mentre la più grande ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 13 settembre 2022) Non c’è un momento di sosta in quel di: dopo la MaxiCup, infatti, al via in Costa Smeralda laCup. Grande entusiasmo negli equipaggi, al ritorno dopo quattro anni sulle banchine antistanti alloClub Costa Smeralda. Un flotta di ben 90 imbarcazioni è pronta a darsi battaglia. Gliiscritti allaCupTra i partecipanti le barche più varie, dai più recenti esemplari proposti dal cantiere finlandese, quali il 48 e il 58 piedi, aglistorici dalla fine degli anni ‘60 agli anni ’80. Josian, 36 piedi, settimo esemplare del primo modello del cantiere, è la barca più piccola all’evento, mentre la più grande ...

