"Quanto prenderà FdI": Crosetto squarcia il silenzio elettorale, cifre mostruose

Fratelli d'Italia arriverà al 30%. Ne è convinto Guido Crosetto, cofondatore del partito di Giorgia Meloni dato da tutti i sondaggi vincente alle elezioni del prossimo 25 settembre. Intervistato da Antonio Bravetti per la Stampa, Crosetto dà per scontata la cifra tonda: "Sono due mesi che lo dico". Il 30% significa che FdI prenderà più voti di Forza Italia e Lega messe insieme e questo, secondo Crosetto, "per via dei maldipancia all'interno di quei partiti". Spiega che Lega e Forza Italia "sono partiti che dialogavano con parti precise della società, rappresentavano determinate istanze... Mi auguro", puntualizza Crosetto, "che entrambe mantengano percentuali significative", ma il rischio che i loro voti vadano a Carlo Calenda c'è, anche se pochi. "Molti di quei voti", prevede Crosetto, ...

