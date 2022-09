Problemi app Intesa Sanpaolo oggi 13 settembre, errori anche per il sito con login (Di martedì 13 settembre 2022) In questo martedì 13 settembre, ci sono dei Problemi app Intesa Sanpaolo di cui tener conto, ma anche quelli relativi al sito ufficiale dell’istituto bancario e (in particolare) la relativa sezione area riservata. Non è la prima volta che i clienti con conto Intesa affrontano delle anomalie, ma è giusto dettagliare cosa sta succedendo in questa mattinata e quali siano i principali canali di assistenza ai quali rivolgersi. Quali sono le difficoltà I Problemi app Intesa Sanpaolo odierni si concretizzano con il mancato accesso degli utenti alla loro area personale. Una serie di errori di varia natura inibiscono la consultazione del profilo personale, dunque lo svolgimento di diverse operazioni in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) In questo martedì 13, ci sono deiappdi cui tener conto, maquelli relativi alufficiale dell’istituto bancario e (in particolare) la relativa sezione area riservata. Non è la prima volta che i clienti con contoaffrontano delle anomalie, ma è giusto dettagliare cosa sta succedendo in questa mattinata e quali siano i principali canali di assistenza ai quali rivolgersi. Quali sono le difficoltà Iappodierni si concretizzano con il mancato accesso degli utenti alla loro area personale. Una serie didi varia natura inibiscono la consultazione del profilo personale, dunque lo svolgimento di diverse operazioni in ...

