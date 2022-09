cmdotcom : Paparesta: 'Gli arbitri dovrebbero parlare. Il var non è in dubbio, ma che brutto il comunicato dell'Aia' - PeppeSimonett : @massimociccolel @juventusfans @AlessiSilvio Sai benissimo che Moggi non era un designatore. Perché Pairetto è Berg… -

Calciomercato.com

"Serve coerenza e trasparenza" Secondo, il Var resta uno strumento utile. " L'errore di ... Magariarbitri potessero parlare nei post gara, aiuterebbe tutti quanti. Il giorno dopo la ......la maglia del Bari (che lo cercò ai tempi della presidenza di Gianluca), per non allontanarsi dalla 'sua' Genova, città che lo ha adottato. Una scelta che molti suoi concittadini non... Paparesta: 'Gli arbitri dovrebbero parlare. Il var non è in dubbio, ma che brutto il comunicato dell'Aia' Intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, l'ex arbitro internazionale, Gianluca Paparesta ha commentato così il caos che ha seguito Juve-Salernitana. VAR NON IN DUBBIO - "L'errore di Juventus-Salern ...Per l'ex arbitro internazionale, "serve maggiore chiarezza. Hanno solo scaricato le responsabilità su un tecnico" ...