Moggi | Allegri non può commettere l’errore di preferire Kean a Milik

Su Libero, Luciano Moggi contesta all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, di aver preferito Kean a Milik. Un errore, vista la personalità mostrata dal polacco nelle ultime partite. È ormai un fenomeno costante quello delle partenze juventine a mille all'ora per poi decrescere al minimo errore: era successo con la Roma, a Firenze e adesso con la Salernitana. È impossibile che Allegri non se ne sia accorto, anche se è difficile trovare rimedi perché probabilmente siamo di fronte ad una squadra debole di carattere che spesso viene presa dalla paura (frenesia) di non poter vincere o anche di perdere. Ma proprio per questo Allegri non può commettere l'errore di mandare in campo Kean e mettere in panchina Milik

