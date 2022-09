La Salernitana va battuta a prescindere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 settembre 2022) Quanto accaduto nel posticipo tra bianconeri e granata ha dell’incredibile. Juventus arrendevole,coraggiosa e un errore imperdonabile del VAR che farà storia. A conti fatti però l’errore della terna arbitrale non può essere un alibi. La Juventus deve fare la Juventus e lavain qualsiasi situazione. Una squadra che si conferma troppo emotiva? Una reazione nervosa, arrivata solo quando i bianconeri hanno visto con i loro stessi occhi la profondità del baratro in cui stavano per scivolare. Il terzo tempo da cestista NBA di Bremer ha iniettato nella Juventus una scarica di adrenalina che ha rimesso in gioco i bianconeri. Diciamoci però la verità, non fosse stato per l’errore di Coulibaly in area di rigore la Vecchia Signora non avrebbe mai ripreso la gara. Ci è riuscita e aveva anche trovato il ...