La Juve è la squadra più penalizzata dalla Var | Repubblica | «Vuol dire che gli arbitri prima la favorivano»

La Juventus è la squadra più "penalizzata" dagli interventi Var, dal 2017 (anno della sua introduzione). Il Napoli la squadra più "aiutata". Certo è una statistica che si può leggere anche con una chiave meno elementare ("quindi senza Var quante volte la Juventus è stata aiutata da errori arbitrali non corretti?", ma i numeri che Repubblica pubblica sono interessanti. Dal primo caso (proprio un rigore contro la Juve) alla baraonda di Juve-Salernitana, in cinque anni "gli interventi dell'occhio tecnologico a sfavore dei bianconeri sono stati addirittura 44. Contro appena 23 review che hanno fatto sorridere i tifosi. Un saldo negativo" di 21 episodi", scrive Repubblica. La Roma ha avuto 28 chiamate a favore e 29 contro, il Milan 35 pro e ...

